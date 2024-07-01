Suriyeli zannettiler Türk aracı çıktı

Kayseri'de Suriyeli bir sığınmacının Suriyeli bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmasının ardından yaşanan sokak olaylarında bir Türk'ün de otomobili, öfkeli kalabalığın saldırısına uğradı.

Almanya'dan Türkiye'ye getirdiği otomobiline misafir araç plakası verildiğini belirten cay ocağı işletmecisi Yakup Koyuncu; "Ben Suriyeli değilim. Bu işlerle ne alakam var. Bana da zarar verdiler. Almanya'dan getirdiğim aracıma misafir plakası verildi. Benim aracım Suriyeli aracı değil. Belirli aralıklarla Almanya'ya aracım için giriş çıkış yapıyorum.

Vatandaşlarımız plakamı M.A görünce beni de Suriyeli zannedip aracımı sopa ve taşlarla parçalamışlar. Bu olay gece 01.00 sıralarında oldu. Yaşanan olay çok üzücü, ama bilip bilmeden her araca zarar verilmesi de yanlış bir durum. Otomobilimin ön, yan ve arka camları patlatılmış" diye konuştu.