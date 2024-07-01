TBMM’de tütün salgınıyla mücadele girişimi

Durgut, Meclis'te, Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi'nde yer alan öğretim üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Durgut, "Küresel sigara firmalarından birinin, sigara tüketim oranlarının düşmesi karşısında gençleri ısıtılmış tütün ürünlerine başlatma çabası ifşa oldu. Sızan belgeler, zehirli tütün ürünü olan IQOS'un toplum genelinde kabul görmesini sağlamak amacıyla politika yapıcıları, sağlık uzmanlarını, işletmeleri ve tüketicileri etki altına almaya yönelik sinsi planlama içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu belge, tütün endüstrisinin sigara içilmesinin yasak olduğu mekanlarda ısıtılmış tütün ürünleri kullanımına izin verilmesi, endüstrinin kirli ürünlerinin zarar azaltıcı özelliklerine yönelik mesnetsiz iddialarının yayılması ve ısıtılmış tütün ürünlerine düşük vergilendirme yapılması yönünde lobi faaliyetleri yürüttüğünü ortaya koyuyor. Tütün endüstrisi elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleriyle yeni bir tür tütün salgını oluşturmaya çalışıyor" diye konuştu.

"9 BİN KİMYASAL VAR"



Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Çok, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri kullanımı sırasında aynı anda 9 bin kimyasala maruz kalındığını vurgulayarak, "Yayın aşamasında olan çalışmamızda da dünyada ilk kez ısıtılmış tütün ürünlerinin DNA'mızda oluşturduğu değişikliklere ilişkin yeni bulgular elde edildi. Isıtılmış tütün ürünleri ciddi boyutlarda DNA hasarlarına yol açıyor" dedi. Türkiye Solunum Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Müşerref Şule Akçay da yapılan araştırmalarda ısıtılmış tütün ürünlerinin, geleneksel sigara gibi sağlığa zararlı olduğunu, ayrıca akut etkilere yol açtığını anlattı.