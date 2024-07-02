AK Partili Hüseyin Yayman: CIA, MOSSAD, PKK ortak faydada buluşuyor!

"BU OLAYLAR KİME FAYDA SAĞLAR?"

ABD'nin bölgede bir teröristan kurmak istediğini dile getiren Yayman, şöyle devam etti: Bu olaylardan kim fayda sağlıyor. Bu soru çok önemli. Bu eylemlerin amacı Türkiye ile ESAD rejimi arasındaki diplomasi trafiğinin engellenmesidir. Buna asla müsaade edilmemelidir. Ben iki devlet arasındaki ilişkilerin yumuşamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan bulanık suda balık avlamak isteyenler fayda sağlayacak. Türkiye Suriye'de toprak bütünlüğünün sağlanmasını istiyorum diyor. Ama ABD bölgede bir teröristan kurmak istiyor. Bu bölgede tampon bölge oluşturulması önemli. Dünkü görüntülerde Türk bayraklarına saldıranların ellerindeki silah ve mühimmatlar görünüyor. Bunu kimin yaptırdığı belli. Bölgedeki istikrarsızlık ABD ve İsrail'in faydasınadır. İsrail'in Lübnan'a müdahale etmek istediği ortamda Cumhurbaşkanımızın tavrı çok önemli. Kayseri'nin de özellikle belli kişiler tarafından adeta bir laboratuvar olarak seçildiği görülüyor.