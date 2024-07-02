Atama kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ile Kanada nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Can Dizdar atandı.

Karar ile birlikte, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına Adil Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Sıdık Akkılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine Tuğba Yiğit ve Hüseyin Kasay, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliklerine, Musa Coşkun, Hüseyin Küçük, Abdullah Refik Acar, Osman İyişenyürek ve İbrahim Noğman atandı.



ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLİKLERİNE 25 YENİ ATAMA

Ayrıca Karara göre, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Hülya Yavuz, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Can Yıldız ve aynı bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Gökçen Aygün görevlerinden alındı.

Ticaret Bakanlığına 9, Dışişleri Bakanlığına 6, Milli Savunma Bakanlığına 4, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 3, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 2, Kültür ve Turizm Bakanlığına 1 olmak üzere toplamda 25 üst kademe kamu yöneticisi atanırken, çeşitli kurumların yönetim kurumları üyeliklerine 18 kişi atandı.