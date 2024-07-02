Bakanlık’tan İzmir Körfez için kritik onay! ’Engelleniyoruz’ söylemleri bir kez daha havada kaldı

Türkiye'de Atıksu Arıtma Tesisleri sayısı olarak lider konumda olan İzmir'de, nüfusun artması ile birlikte Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilen ve Narlıdere ilçe sınırları içinde kalan Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi de yetersiz kaldı.

ÇİĞLİ'DE 4. FAZ İNŞAATI SÜRÜYOR

Çiğli'deki Atıksu Arıtma Tesisi'nde kapasite artışına gitmek için 4. faz imalatlarına son hızla devam eden İZSU Genel Müdürlüğü, yine Büyük Kanal Projesi kapsamında Narlıdere İlçe sınırları içinde kalan ve 2002 yılında hizmete alınan Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisinde de kapasite artışına gitme kararı aldı.

KAPASİTE ARTIŞI TALEBİNDE BULUNDU

İZSU Genel Müdürlüğü, Ege Ordu Komutanlığı'nın Narlıdere'deki Kışlası'nın hemen yanında yer alan Güneybatı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde kapasite artışına gitmek için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kapısını çaldı.

BAKANLIK ONAY VERDİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan İZSU Genel Müdürlüğü'nü sevindirecek haber geldi. Bakanlık, İZSU'nun Narlıdere'deki arıtma tesisinin kapasite artışına ilişkin talebi onayladı. Bakanlığa ÇED başvurusunda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZSU, bu kapsamda 2045 yılı için kapasiteyi günlük 58 bin 447 metreküp, 2060 yılı için ise günlük 72 bin 189 metreküpe çıkarma kararı aldı.

475 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

Proje kapsamında ayrıca teknoloji dönüşümüne de gidilerek mevcut tesise 3 adet Membran Biyo-Reaktörler (MBR) eklenmesine ve mevcut tesiste yer alan 2 adet son çökeltim havuzunun ise sökülerek kaldırılmasına karar verildi. Projenin toplam maliyetinin ise 475 milyon 678 bin 904 bin TL olduğu ifade edildi.



NÜFUS ARTINCA YETERSİZ KALDI

Bölge nüfusunun artması ve 2045 yılında bölge nüfusunun 253 bin 16 kişi olmasının beklemesi,2060 yılında ise 312 bin 507 kişinin olması beklenmesi nedeniyle kademeli olarak tesiste kapasite artışına gitmek için harekete geçildi.

TESİS HAKKINDA

İzmir Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilen Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi, Güzelbahçe kentsel alanı ile Narlıdere Askeri Birlik Alanı'nda yaşayacak nüfusunda atık suyunu arıtacak şekilde inşa edildi. 2002 yılında işletmeye alınan tesisin günlük kapasitesi 21 bin 600 metreküp. Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi, kaba ızgara, terfi merkezi, ince ızgara, havalandırmalı kum ve yağ tutucu, anaerobik havuz, havalandırma havuzu, son çökeltim havuzu, deniz deşarj yapısı ve mekanik çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşuyor. Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan atık sular 600 metre uzunluğunda bir deniz deşarj hattı ile İzmir körfezinin orta körfez bölümünde 25 metre derine deşarj edilmektedir.

