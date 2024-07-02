Başkan Erdoğan, Putin ile görüşecek

Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde art arda önemli zirvelere katılacak. Erdoğan, Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılacak. Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek. NATO Liderler Zirvesi için 9 Temmuz'da ABD'ye gidecek olan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya gelecek.

Çok yönlü ve etkin diplomasi anlayışıyla temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde art arda önemli zirvelere katılacak.

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılacak Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek.

BİDEN İLE GÖRÜŞECEK

6 Temmuz'da Şuşa'daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan 3 gün sonra NATO Liderler Zirvesi için ABD Washington'da olacak.

Burada ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıldönümü törenleri için 20 Temmuz'da KKTC'ye gidecek.