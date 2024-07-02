CHP’li başkan: İllaki yetki alayım, satayım diye bir derdim yok tok satıcıyız

25 taşınmazı satışa çıkaran Eşki satış kararına muhalefet eden AK Partili meclis üyelerine "İllaki yetki alayım, satayım diye bir derdim yok. Tok satıcıyız" dedi. Eşki'nin Toksatıcıyız açıklaması kafa karıştırdı. Önerge AK Partili meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'lilerin oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.

İDUĞ'U BELEDİYENİN KASASINI BOŞALTMAKLA SUÇLAMIŞTI

Yerel seçimler öncesi partilisi Mustafa İduğ'u belediyeye çok sayıda adam alıp kasayı boşaltmakla suçlayan CHP'li Ömer Eşki belediye başkanı seçilikten sonra gözünü belediye mülklerine dikti. Diğer belediyelere göre en borçsuz belediye olan Bornova Belediyesinin 25 taşınmazını ihtiyacı olmadığı halde satışa çıkarması kafa karıştırdı.

CİDDİ BİR DEĞERLEME YAPILMADI

25 taşımazın satışı Temmuz ayı belediye meclis toplantısında da ana gündem maddesi oldu. Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Sait Tatlı, "Satışa sunulan taşınmazlarla ilgili ciddi bir değerleme yapılmasını istedik, ancak dikkate alınmadık" dedi.

EŞKİ: ÖLDÜK, BİTTİK, YANDIK, DURUMUNDA DEĞİLİZ

AK Parti Grubundan gelen satışa ilişkin eleştirileri yanıtlayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki: "Bu mecliste söz konusu yerlerin satılıp satılmayacağına karar vereceğiz. Tasarruf tedbirleri var. Bütçe daralmasına gidilecek. Elektriğe zam geldi. Yarın hiçbir yatırım yapmasak bile sendikayla toplu sözleşme masasına oturacağız. Giderlerimiz artıyor. İhtiyaç doğabilir. Evka 3'teki yeri, yetki alayım satayım diye derdim yok. Tok satıcıyız. Öldük bittik, yandık, durumunda değiliz. Hiçbir yerimizin işgal altında olmasını istemiyorum. Kızılay mahallesindeki yeri milli eğitime vereceğiz, halk eğitimin olduğu yeri biz alacağız, geniş bir meydanımız olacak. Bürokratlarımıza güveniyorum. Doğru değerlendirmeler yaptıklarına inanıyorum." dedi.

MADEM İHTİYAÇ YOK NİYE SATIYORSUN?

Eşki'nin "Tok satıcıyız. İhtiyacımız yok" açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi. Gazetemizi arayan çok sayıda vatandaş: "Madem ihtiyaç yok. Bu taşınmazlar niye satılıyor? Böyle bir savunma olamaz." diyerek satışların geri çekilmesini istedi

İZBAŞ'A 28,5 MİLYONLUK SERMAYE ARTIRIMI

Zarar eden belediye şirketleri arasına Bornova Belediyesinin çoğunluk hissesine sahip İZBAŞ'ta eklendi. Yanlış politikalar nedeniyle adeta kara deliğe dönüşen belediye şirketlerini sermaye artırımları ile kurtarmaya çalışan belediyeler arasında Bornova Belediyesi de yerini aldı. Bornova Belediyesi İnşaat Altyapı Ticaret A.Ş.'de (İZBAŞ) 28 milyon 391 bin 500 liralık nakdi sermaye artırımına gidildi. Karar AK Partili Meclis üyelerinin ret oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi.

