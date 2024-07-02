F16, SİHA ve obüsler vurdu, 13 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Kuzey Irak'ın Hakurk, Zap, Gara ve Metina Dağı bölgesinde sürdürülen sınır ötesi operasyonları kapsamında, bölgede keşif ve gözetleme vasıtaları Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristin üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Bölgede görevli İnsansız Hava Araçları (İHA) ile yerleri belirlenen PKK'lı teröristlere operasyon başlatıldı. SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ile Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F16'ların katıldığı hava harekâtlarında, Pençe Kilit bölgesinde 10 PKK'lı silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanan güvenli alanlara yönelik bir grup PKK/YPG'li teröristin sızma girişimde olduğu tespit edildi. Komandoların keşif ve gözetleme vasıtalarıyla Zeytin Dalı bölgelerinde yerleri belirlenen 3 PKK/YPG'li, etkili menzili 40 kilometre olan Fırtına obüs ve ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) ile gerçekleştirilen nokta operasyonunda etkisiz hale getirildi. Sınır ötesinin teröristlerden temizlenerek güvenli alanlar oluşturulması amacıyla yapılan operasyonlarda toplam 13 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi.