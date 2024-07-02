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Giriş Tarihi: 2.7.2024 13:22

F16, SİHA ve obüsler vurdu, 13 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak ile Suriye’nin kuzeyinde güvenli alanlar ve üs bölgelerine sızma girişimi ve saldırı hazırlığı yapan 13 PKK/YPG’li terörist düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
F16, SİHA ve obüsler vurdu, 13 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Kuzey Irak'ın Hakurk, Zap, Gara ve Metina Dağı bölgesinde sürdürülen sınır ötesi operasyonları kapsamında, bölgede keşif ve gözetleme vasıtaları Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristin üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Bölgede görevli İnsansız Hava Araçları (İHA) ile yerleri belirlenen PKK'lı teröristlere operasyon başlatıldı. SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ile Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F16'ların katıldığı hava harekâtlarında, Pençe Kilit bölgesinde 10 PKK'lı silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanan güvenli alanlara yönelik bir grup PKK/YPG'li teröristin sızma girişimde olduğu tespit edildi. Komandoların keşif ve gözetleme vasıtalarıyla Zeytin Dalı bölgelerinde yerleri belirlenen 3 PKK/YPG'li, etkili menzili 40 kilometre olan Fırtına obüs ve ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) ile gerçekleştirilen nokta operasyonunda etkisiz hale getirildi. Sınır ötesinin teröristlerden temizlenerek güvenli alanlar oluşturulması amacıyla yapılan operasyonlarda toplam 13 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi.

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F16, SİHA ve obüsler vurdu, 13 PKK’lı etkisiz hale getirildi
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