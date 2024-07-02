İşte Yavaş belediyeciliği! Komisyon rezaleti: 80 milyonluk zarar vatandaşın cebinden çıkacak...

Vatandaşlar, daha önce uygulamada ödeme işlemi yaparken herhangi bir ekstra ücret ödemediklerini ifade ederken, "Güvenli ödeme olacak denildi, komisyondan kimse bahsetmedi." diyerek yeni uygulamaya tepki gösterdiler ve bu yanlışlığın düzeltilmesini istediler.

ANKARALILAR'DAN KOMİSYONA TEPKİ: "İLK SEÇİMDE TEKMEYİ YİYECEKLER"

Halis Cihan: Komisyon almaya Ankara Büyükşehir Belediyesi de başlamış. EGO Cep'te uygulaması üzerinden otobüs kartıma para yükleyim dedim, benden 1,99 TL komisyon aldı, önceden para almıyordu, kim verdiyse bu aklı, bunların hepsi aynı, halkçısı da, topçusu da popçusu da aynı, ilk seçimde yiyecekler tekmeyi, haberleri olsun.