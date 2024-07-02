İzmir’de 2 günde 2 DAEȘ operasyonu: 20 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon için düğmeye basıldı. DEAŞ yanlısı Ahlak ve Sünnet Dergisine bağlı/biatlı olarak Menemen ilçesinde faaliyet yürüten gruba yönelik çalışma başlatıldı. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konulmuştur.

DÜNKÜ OPERASYONDA 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen diğer operasyonda dün DAEŞ silahlı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında ideolojik eğitim aldıkları şüpheli ve tanık ifadeleri ile tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.