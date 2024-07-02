Kabine’de bayrak değişimi

Görevden af talebi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Mehmet Özhaseki'nin yerine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum getirildi. Fahrettin Koca'nın yerine de Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı olarak atandı. Kurum, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanmıştı.14 Mayıs 2023'te AK Parti İstanbul Milletvekili seçilen Kurum, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. Memişoğlu ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1990'da bitirdi. 2009'de doçent, 2016'da profesör oldu. Başhekimlik görevlerinde bulundu. Memişoğlu, Ekim 2016'dan bu yana İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürütüyordu.