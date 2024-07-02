Kemalpaşa’daki Binali Yıldırım Millet Bahçesi’nin adının değiştirilmesine AK Parti’den tepki

AK Parti döneminde, Kemalpaşa Belediyesi, daha önce bataklık olan bölgede yürüttüğü düzenleme çalışmalarıyla 550 bin metrekarelik bir alanı adeta cennete dönüştürdü. İçinde yapay göl ve 1 kilometrelik yapay derenin yer aldığı Millet Bahçesi'ne o süreçte dönemin TBMM Meclis Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın ismi verildi. Kemalpaşa Belediyesinin Temmuz ayı olağan toplantısında CHP Grubu önerge vererek Binali Yıldırım'ın adını taşyıan millet Bahçesine Bülent Ecevit'in isminin verilmesini talep etti.

TASLAK: "KESİNLİKLE BU ÖNERGEYİ RET EDİYORUZ"

CHP Grubunun önerisine AK Pati Cephesinden yanıt gecikmedi. Önergeyi doğru bulmadığını ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili ve İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, ''Cumhur İttifakı olarak kesinlikle bu önergeyi reddiyoruz. Ülkemizin en önemli iki Başbakanın ismi geçmiş durumda. Şu anda ismini taşıdığı son Başbakanımız, Gazi Meclisimizin başkanlığını yapmış bir devlet büyüğümüz ile ilgili bu tür önergeyi doğru kabul etmiyoruz. Kesinlikle reddediyoruz. Belediye Başkanından ortaya bir irade koymasını, Binali Yıldırım Millet Bahçesinin isminin aynı kalmasını istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

BİNALİ BEYİN İSMİ BAŞKA BİR YERE VERİLEBİLİR

CHP Meclis Üyesi Selçuk Karakülçe ise, ''AK Parti ve Cumhur İttifakı için 15 Temmuz ne kadar önemliyse Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümü olan 20 Temmuz tarihi de Türk toplumu için o kadar önemli bir tarihtir. Ayrıca Allah Binali beye daha uzun ömür versin. Önümüzdeki dönemde yapılacak başka yerlere Binali Beyin ismi verilebilir.'' dedi.

RAHMETLİ ECEVİT'İN İSMİNİN KONULMASINA KARŞI DEĞİLİZ

CHP Meclis Üyesi Karakülçe'ye cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Recep Tayyip Taslak, ''Selçuk beyin ifadesine göre şunu sormak istiyorum. 15 Temmuz'un sadece AK Parti adına önemli olduğunu söyledi. Bu ülkede bir darbe girişimi yaşandı. 256 vatandaşımız şehit oldu, binlerce vatandaşımız yaralandı, gazi oldu. Gazi meclisimiz bombalandı, tanklarla tüfeklerle köprüler kapatıldı. Bu darbe girişimi CHP adına kabul değil mi? Burada bunu mu ifade etmeye çalışıyorsunuz. Kendisinin ifadesi üzerine zaten Binali Yıldırım Millet Bahçesi ismi var. Bundan sonra belediyemizin yapacağı bir park ya da bahçeye Rahmetli Başbakan Bülent Ecevit'in isminin konulması daha doğru olacaktır. Belediye Başkanından önerge komisyona gönderilmeden ortaya bir irade koyarak bu durumu düzeltmesini istiyoruz. Bizler rahmetli Başbakan Bülent Ecevit'in isminin konulmasına karşı değiliz. Hali hazırda ülkemizde son Başbakanlık yapmış Binali Yıldırım'ın isminin değiştirilmesi Kemalpaşa Belediyesini gülünç duruma düşürecektir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. 15 Temmuz hain darbe girişimi ülkemizde yaşanmıştır. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım da 15 Temmuz darbe girişimine karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte en güçlü duran isimlerden birisidir. Zamanın CHP Genel Başbakanı havalimanında arka kapılardan kaçmıştır.'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından önerge AK Partiin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oyları ile komisyonlara sevk edildi.