Mapa şamandıra hem koyları koruyacak hem ekonomiye katkı sağlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin geçen hafta duyurduğu 3 çevre projesinden biri olan Mapa şamandıra sistemi hem çevreyi koruyacak hem ekonomiye katkı sağlayacak. Mapa Şamandıra Sistemi, pilot bölge olan Göcek'te 2025 yılının nisan ayında başlıyor Bölgede ilk olarak 700 mapa şamandıra 50 metre aralıklarla kurulacak. Yat sahipleri, mobil uygulama üzerinden randevu alarak koya yanaşabilecek.Mapa şamandıraya bağlanan gemilerden günlük 100 Euro'ya kadar ücret alınması planlanıyor. Tam doluluğun olduğu günlerde, bu sistem üzerinden günlük 2,5 milyon liraya kadar (70 bin Euro) gelir sağlanabilecek. Proje, 2026 itibarıyla diğer özel çevre koruma bölgelerinde faaliyete geçecek, gelir daha da artacak. Yat ve teknelere, atıklarını ve kirli sularını ise bakanlığın lisanslı gemilerine teslim etme zorunluluğu getirilecek.Atık teslimi için de ekstra ücretlendirme yapılacak .12 kişiden az olan tekneler kirli sularını ve çöplerini 15 günde en az bir defa, 12 kişiden fazla olanlar ise 10 gün içerisinde atıklarını vermek zorunda olacak. Temizlik işlemleri, Gemi Kimliklendirme ve Atık İzleme Sistemi üzerinden takip edilecek.