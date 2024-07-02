Memur ve emekli zammı için gözler Kabine’de

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Külliye'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantında ekonomi gündemin ilk maddesi olarak öne çıkacak. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı ve emekli aylıklarının kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Kritik toplantıda enflasyonla mücadele ve tasarruf vergi paketi, terörle mücadele, Suriye ve Irak'taki son durum, orman yangınları ile mücadele ve Erdoğan'ın yurtdışı programları ve temas trafiği de konuşulacak. Son kabine toplantısı 4 Haziran'da yapılmıştı.