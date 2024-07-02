SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya’dan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele açıklaması: Hiçbir düzensizliğe müsaade etmedik

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin Huzur ve Güvenliği İçin Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerinin Her An Enselerindeyiz" dedi.
Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleriyle Mücadelemizi 7/24 Kararlılıkla Sürdürüyoruz.
Hiçbir düzensizliğe müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz.
Milli menfaatlerimiz doğrultusunda; Kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden, İnsan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak göç ile aralıksız mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.
Son 1 haftadır süren "KALKAN-25" operasyonlarında; Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik toplam; 100 operasyon gerçekleştirildi.
149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 42'si tutuklandı.21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Ayrıca; 2 bin 563 Düzensiz Göçmen Yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Ülkemizin Huzur ve Güvenliği İçin Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerinin Her An Enselerindeyiz
Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleriyle Mücadelemizi 7/24 Kararlılıkla Sürdürüyoruz❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 2, 2024
Hiçbir düzensizliğe müsade etmedik, etmeyeceğiz. Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz.
Milli menfaatlerimiz doğrultusunda;
❗️Kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz… pic.twitter.com/HueRfJZbxb