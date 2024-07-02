Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kayseri'deki provokasyonla ilgili açıklama: 474 gözaltı
Giriş Tarihi: 2.7.2024 13:27 Son Güncelleme: 2.7.2024 13:39

SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kayseri'deki provokasyonla ilgili açıklama: 474 gözaltı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kayseri’de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir." açıklamasında bulundu. Bakan Yerlikaya, 474 şahsın gözaltına alındığını kaydetti.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Kayseri’deki provokasyonla ilgili açıklama: 474 gözaltı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kayseri'de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir." açıklamasında bulundu. Bakan Yerlikaya, 474 şahsın gözaltına alındığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır.

285'inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Kıymetli Vatandaşlarım;

Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir.

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SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kayseri'deki provokasyonla ilgili açıklama: 474 gözaltı
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