PKK’lı teröristlere geçit vermedi FETÖ’ye karşı göğsünü siper etti

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde 2 Aralık 2015-10 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleşen operasyonlarında yaralanan polis Halit Gülser, evinde izinli olduğu gün 15 Temmuz 2016'da Fetöcü teröristlerin hain darbe girişimini duyunca üniformasını giyip Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na doğru yola çıktı. Gülser, görev yerine ulaştığı sırada Fetöcü hainlerin F16'dan attığı bomba nedeniyle şehit oldu. Şehidin babası Ömer Gülser, 15 Temmuz günü oğlunun istirahatte olduğunu belirterek, hainlerin darbe girişiminde bulunduğunu, insanların üzerine ateş açtıklarını duyunca gözünü kırpmadan görev yeri özel harekât daire başkanlığına gittiğini söyledi.Özel harekât daire başkanlığına giden oğlunun F16 savaş uçağıyla binanın bombalanması sırasında arkadaşlarıyla birlikte şehit düştüğünü bir iki saat sonra haber aldıklarını ifade eden baba Ömer Gülser, "Oğlum vatanı için şehit oldu, gözünü kırpmadan görevine döndü. O bir kahramandı, kahramanların yaptıkları hiçbir zaman unutulmaz. Diyarbakır Sur'daki hendek operasyonlarında da yaralanmış, tedavisinin ardından yeniden görevine dönmüştü" dedi.Şehit Gülser'in adı, doğum yeri olan Dicle İlçesi Pekmezciler Köyü'ndeki okul ile Diyarbakır Merkez İlçe Kayapınar'da Spor Kompleksi'ne verildi.