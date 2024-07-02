FETÖ ve İsrail destekli provokasyon: Yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz

Kayseri'de, Suriye uyruklu İ.A'nın (26) amcasının kızı M.A'ya (7) istismarda bulunması gerekçesiyle önceki akşam Danişmentgazi Mahallesi'nde başlayan ve 3 mahalleye yayılan olaylarda 14 polisle bir itfaiye eri yaralandı.Mahalleye gelerek, bir evin balkonundan megafonla halka seslenen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Ne polisimizin ne de başka kimsenin canı yanmasın. Siz polise el kaldırmazsınız. Herkes evlerine dönsün" diyerek, vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.Gözaltına alınan İ.A., dün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüphelininin tutuklandığını, mağdur çocukla ailesinin ise devlet korumasına alındığını bildirdi.Ancak bu gelişmeye ve yetkililerin tüm uyarılarına rağmen dün akşam da Kayseri'nin dört bir yanında toplanan gruplar yine Suriyelilere ait işyeri, araç ve evleri taşlayıp, ateşe verdi. Birçok noktada süren olaylara polis TOMA ile müdahale etti. Biber gazı ile dağıtılan gruplar bir süre sonra yeniden toplandı. Kocasinan'ın Arguncuk Mahallesi'nde ateşe verilen bir işyerinin üst katında oturan yatalak bir kadın polisler tarafından kurtarıldı.Olaylar sırasında, sosyal medyadaki başta MOSSAD'ın kontrolündeki FETÖ hesapları olmak üzere, çok sayıda hesaptan yanıltıcı ve provokatif paylaşımlar yapıldı. Emniyet ve savcılık bu hesaplarla ilgili soruşturma başlattı.Bu arada Yakup Koyuncu adlı vatandaşın Almanya'dan getirdiği için misafir araç plakası verilen otomobili de Suriyelilerin aracı zannedilerek taşlandı. Kalyoncu, "Benim ne alakam var. Olay çok üzücü, ama her araca zarar verilmesi de yanlış" dedi.çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylarda 67 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Türkiye bir hukuk devletidir. Halkımızın kamu düzenini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, Aziz Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz" dedi. Olaylarla ilgili yaklaşık 79 bin X hesabından 343 bin paylaşım yapıldığını kaydeden Yerlikaya, "Hesapların yüzde 37'si bot. Paylaşımların yüzde 68'i ise provokatif amaçlı.63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldı, 10'u savcılığa sevk edildi" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya paylaşımında, "Provokatif amaçlarla ve nefret söylemleriyle sokaklarda ve sosyal medyada ülkemizde kargaşa çıkarmaya, milli politikalarımızı zayıflatmaya çalışanlar, asla amaçlarına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.İletişim Başkanı Fahrettin Altun da vatandaşlara, resmi makamlar başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmesi çağrısında bulundu.Kayseri'de bu gelişmeler yaşanırken, Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri denetimindeki bölgelerde provokasyonlar yaşandı. Türk bayrağını hedef alan saldırılara tepki göstere Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir" açıklamasını yaptı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sosyal medyada da paylaşılan görüntüler üzerine, "devletin egeenlik alametlerini aşağılamak" suçundan soruşturma başlattı. Güvenlik kaynakları ise "MİT, Suriye'de durumu kontrol altında almak ve sükuneti sağlamak için sahada yoğun şekilde çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız düzenli olarak bilgilendiriliyor" ifadesini kullandı. Türk bayrağına yönelik eylemleri şiddetle reddettiğini belirten Suriye Geçici Hükümeti de "Kurtarılmış bölgelerdeki Türk varlığını hedef alan tüm eylemler acilen durmalı" dedi.