1 Mayıs olaylarına ilişkin açıklan dava görüldü

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 28 polis memurunun yaralandığı olaylara karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik, birden fazla operasyon düzenlenmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 8'i tutuklu 12 sanığa iddianame düzenlenmişti. Sanıkların 15 yıl 6 aya kadar hapisleri isteniyordu.

12 SANIĞIN YARGILAMASI BAŞLADI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 8 tutuklu sanık getirildi. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık Ahmet Özgür Erdoğan, yürüyüşün yasaklı olmadığını ileri sürerek, "Hiçbir şekilde polis memuruna taş veya sopa fırlatmadım. Alanda çok kısa süreliğine arbede yaşandı. Kalkana tutunmuş olabilirim ama kesinlikle zarar verme kastım yoktu. Kalabalığa dağılma yönünde anons yapıldığı yazıyor. Kalabalıkta duymamış olabilirim" şeklinde kendisini savundu.

"BAŞIMA 15 DİKİŞ ATILDI"

Olay günü görevli polis memuru Hediye Ö. İfadesinde, "Başıma 15 dikiş atıldı. Unutkanlık sürecim oldu. Orada görevimiz neyse onu yapıyorduk. Yüzümde de hala dikiş izlerini taşıyorum kaşım kasılıyor. Orada bize verilen görevi yerine getiriyorduk. Ben de orada bir emekçiydim. Ben de işçi çocuğuyum" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi. Polis memuru ifadesinde başına dikiş atıldığını belirttiği sırada izleyici sıralarında oturan bir tutuklu sanığın annesi, "Oh olsun" dediği duyuldu.

ANONSA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Dosyada müşteki olan diğer polis memurları da mahkemede ifadelerini verdi. Polis memurları, Saraçhane'de görevli olduklarını, eylemcilere dağılmaları için defalarca anons yapıklarını ancak grubun dağılmayarak ellerindeki bayrak ve flama sopalarıyla kendilerine vurduklarını ve taş attıklarını söyleyerek şikayetçi oldular.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosya kapsamında tutuklu bulunan 8 sanığı tahliye etti. Mahkeme ayrıca İstanbul Valiliği ile Fatih Kaymakamlığı'na müzekkere yazılarak, 1 Mayıs gününe ilişkin yasaklama kararının sorulmasına karar verdi.