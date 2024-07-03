Provokasyonun şifreleri çözüldü: 79 bin hesap sahte çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları Bölgesi'ndeki bir mahallede Suriyeli bir kişinin bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmasının ardından başlayan provokasyon devam ediyor. Kayseri'nin dört bir yanındaki mahallelerde Suriyelilere ait işyeri, araç ve evler taşlanıp ateşe verildi. Yaşanan olaylar nedeniyle Aksaray ve Konya'dan polis takviye ekipleri çağrıldı. Birçok noktada süren olaylara polis, TOMA ile müdahale etti. Biber gazı ile dağıtılmaya çalışılan kalabalıklar bir süre sonra tekrar toplandı. Öte yandan provokatörlerin Whatsapp üzerinden organize olarak eylem yaptıkları ortaya çıktı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, provokasyonla ilgili yurt genelinde 474 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlardan 285'inin ise çeşitli suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı. 63 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 343 bin paylaşım yapan 79 bin hesabın yüzde 37'sinin bot yani sahte hesap olduğu belirlendi. MOSSAD ve FETÖ destekli hesapların da içinde olduğu kirli provokasyon yurt genelinde dün de bazı illerde sürdürüldü.da Suriyelilere ait işyerlerine saldırılar düzenlendi. 33 kişi gözaltına alındı.da provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen M.T. ve D.A. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. 2 şüpheli gözaltına alındı.çeşitli mahallelerde toplanan gruplar, Suriyeli mülteciler aleyhine sloganlar atarak yürüyüş yaptı. Suriyelilere ait bazı işyerleri ve araçlara zarar verilirken, polis olaylara müdahale ederek büyümesini engelledi.Kırıkhan'da toplanan vatandaşlar, mülteciler aleyhine sloganlar attı. Kırıkhan'da Suriyelilere ait bazı işyerleri ateşe verilirken, her iki ilçede güvenlik güçlerinin müdahalesi ile olaylar büyümeden sonlandırıldı.Kıymetli vatandaşlarım, provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" sözleriyle itidal çağrısında bulundu. Bakan Yardımcısı Bülent Turan ise birtakım mahfillerin provokasyonlarına alet olmadan, demokrasi ve hukuk içinde kalınması çağrısı yaptı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan çocuk istismarı olayı ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını duyurdu.Güvenlik kaynakları; MİT, İçişleri Bakanlığı ve emniyetin Türkiye ve Suriye'nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip ettiği bilgsiini paylaşarak, "Gerekli müdahaleler yapılmıştır" bilgisini paylaştı. Diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik saldırıyla ilgili de soruşturma açıldı. Suriye Geçici Hükümeti de "Türk bayrağı Türk milleti için nasıl kutsalsa bizim için de kutsaldır" dedi. Halit TURAN/SABAH