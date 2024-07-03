Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Merih Demiral’a destek mesajı: Daima yanındayız

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımının iki gölüne imza atan Merih Demiral'ın gol sevinciyle ilgili Almanya İçişleri Bakanı açıklama yaparken, UEFA'da soruşturma başlattığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşananlara tepki gösterdi.

Bakan Tunç yaptığı açıklamada "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımımızın iki golüne de imza atan futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevinciyle ilgili Almanya İçişleri Bakanının yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma asla kabul edilemez. Başka futbolcuların değerleriyle ilgili yaptığı sevinç gösterilerine ses çıkarmayanların, söz konusu Türkiye olduğunda seslerini yükseltmesi tamamen maksatlı ve art niyetlidir. Futbolcularımızın sevincini farklı yerlere çekmek isteyenler, kendi ülkelerinde zehirli bir sarmaşık gibi yayılan ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığına bakmalıdırlar" dedi.

"DAİMA YANINDAYIZ"

"Gururumuzsun Merih Demiral, daima yanındayız" diyen Tunç "Yapılan haksız uygulamalar, A Milli Futbol Takımımızın başarılarına asla gölge düşüremeyecek ve ket vuramayacaktır. İnanıyoruz ki bizim çocuklar, çeyrek finali de geçerek şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyecektir" mesajını paylaştı.