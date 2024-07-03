Bakan Kurum yeni görevindeki ilk icraatını duyurdu: Arı gibi çalışacağız

"İLK İŞİMİZ DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİN MUTLULUĞU"

Yegane önceliğinin millet olduğunu vurgulayan Bakan Kurum şunları ifade etti:

"İlk işimiz depremzede kardeşlerimizin mutluluğu. Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var. Bugün ekibimizle, Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantımızı gerçekleştirdik. İnşallah cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek sahada incelemelerde bulunacağız, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz.