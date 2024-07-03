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Giriş Tarihi: 3.7.2024 19:14 Son Güncelleme: 3.7.2024 19:34

Bakan Kurum yeni görevindeki ilk icraatını duyurdu: Arı gibi çalışacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni görevindeki ilk işinin deprem bölgesindeki vatandaşların mutluluğu olduğunu belirtti. Cuma gününden itibaren sahada incelemelerde bulunacağını ifade eden Bakan Kurum, "Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız." dedi.

Bakan Kurum yeni görevindeki ilk icraatını duyurdu: Arı gibi çalışacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Murat Kurum, Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısı gerçekleştirdi.

"İLK İŞİMİZ DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİN MUTLULUĞU"

Yegane önceliğinin millet olduğunu vurgulayan Bakan Kurum şunları ifade etti:

"İlk işimiz depremzede kardeşlerimizin mutluluğu. Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var. Bugün ekibimizle, Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantımızı gerçekleştirdik. İnşallah cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek sahada incelemelerde bulunacağız, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz.

"DEPREMDEN ETKİLENEN TÜM ŞEHİRLERİMİZDE ARI GİBİ ÇALIŞACAĞIZ"

Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız. Allah'ın izni, devletimizin gücü, milletimizin duasıyla dün afet bölgelerinde şehirlerimizi nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak aynı anlayışla deprem bölgesini de süratle ihya edeceğiz.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZ MAĞDUR OLMAYACAK"

Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak."

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Bakan Kurum yeni görevindeki ilk icraatını duyurdu: Arı gibi çalışacağız
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