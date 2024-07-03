Erdoğan'ın çağrısı üzerineKızılay Meydanı'na indik. Oradatoplanan vatanseverlerle birlikteGenelkurmay Başkanlığı tarafınadoğru gittik. Tankları milletin üzerinesürdüler. Vatandaşlardan bazılarıönüne geçip tankı durdurmayaçalışıyordu. 5-10 dakikada biryaralananlar oluyordu. Gece 03.00gibiydi. Helikopterin üzerimizeateş etmesi sonucu yaralandım.20-30 adet şarapnel parçası gelmiş,bir tanesi leğen kemiğimi kırmış.Helikopterlerin ateşe devametmesi nedeniyle 300-400 metreyerde sürüklendik, daha sonra2-3 kişi beni kucaklayarak ambulanslarınolduğu bölgeye götürdüler.Ailem üzülmesin diye onlarasöylemediim. Bizler o zamanne mücadele verdiysek bugün deaynı mücadeleye hazırız. Vatanbizim, başka vatanımız yok.