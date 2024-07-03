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Giriş Tarihi: 3.7.2024

Başka vatanımız yok

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Başka vatanımız yok
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında öğrenci olduğu Ankara'da hainlere direnirken helikopter ateşiyle vurularak gazi olan Muhammed Doğan, 15 Temmuz'un yıldönümü yaklaşırken duygularını SABAH'a anlattı: Erdoğan'ın çağrısı üzerine Kızılay Meydanı'na indik. Orada toplanan vatanseverlerle birlikte Genelkurmay Başkanlığı tarafına doğru gittik. Tankları milletin üzerine sürdüler. Vatandaşlardan bazıları önüne geçip tankı durdurmaya çalışıyordu. 5-10 dakikada bir yaralananlar oluyordu. Gece 03.00 gibiydi. Helikopterin üzerimize ateş etmesi sonucu yaralandım. 20-30 adet şarapnel parçası gelmiş, bir tanesi leğen kemiğimi kırmış. Helikopterlerin ateşe devam etmesi nedeniyle 300-400 metre yerde sürüklendik, daha sonra 2-3 kişi beni kucaklayarak ambulansların olduğu bölgeye götürdüler. Ailem üzülmesin diye onlara söylemediim. Bizler o zaman ne mücadele verdiysek bugün de aynı mücadeleye hazırız. Vatan bizim, başka vatanımız yok.
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Başka vatanımız yok
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