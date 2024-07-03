FETÖ'nün darbe girişimi sırasında öğrenci olduğu Ankara'da hainlere direnirken helikopter ateşiyle vurularak gazi olan Muhammed Doğan, 15 Temmuz'un yıldönümü yaklaşırken duygularını SABAH'a anlattı:
Erdoğan'ın çağrısı üzerine
Kızılay Meydanı'na indik. Orada
toplanan vatanseverlerle birlikte
Genelkurmay Başkanlığı tarafına
doğru gittik. Tankları milletin üzerine
sürdüler. Vatandaşlardan bazıları
önüne geçip tankı durdurmaya
çalışıyordu. 5-10 dakikada bir
yaralananlar oluyordu. Gece 03.00
gibiydi. Helikopterin üzerimize
ateş etmesi sonucu yaralandım.
20-30 adet şarapnel parçası gelmiş,
bir tanesi leğen kemiğimi kırmış.
Helikopterlerin ateşe devam
etmesi nedeniyle 300-400 metre
yerde sürüklendik, daha sonra
2-3 kişi beni kucaklayarak ambulansların
olduğu bölgeye götürdüler.
Ailem üzülmesin diye onlara
söylemediim. Bizler o zaman
ne mücadele verdiysek bugün de
aynı mücadeleye hazırız. Vatan
bizim, başka vatanımız yok.