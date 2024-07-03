CHP Genel Merkezi İzmir’deki toplantıyı iptal edip kamu emekçilerini ayağına çağırdı

Son anda İzmir zirvesini iptal eden CHP Genel Merkezi kamu emekçilerini ayağına, genel merkeze çağırdı, Yaşananlara tepki gösteren memurlar, "Bir yandan emek mitingi düzenleyip hükümete maaşlarda iyileştirme yap çağrısında bulunacaksın diğer yandan İzmir'de kamu emekçisinin kazanılmış hakkını gasp edip yapacağını duyurduğun görüşmeyi iptal edeceksin. Sonra da emekçileri ayağına çağıracaksın. Bu nasıl emeğe ve emekçiye değer vermek. Olacak iş değil" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında görev yapan yaklaşık 7 bin memurun örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube ile belediye yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatında 10 bin liralık kesinti yapması ile krize dönüştü.
GENEL MERKEZ HEYET GÖNDERECEĞİM DEDİ AMA…
Eylemler sürerken geçtiğimiz hafta CHP Genel Merkezi devreye girdi. Kamuoyuna yapılan açıklamada CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 3 Temmuz Çarşamba günü İzmir'e geleceği belediyede örgütlü sendikaların yöneticileri ile TİS krizinin masaya yatırılacağı duyuruldu.
TÜM YEREL SEN İŞ BIRAKMA EYLEMİNDE ÇEKİLDİĞİNİ DUYURDU
CHP Genel Merkezi'nin 'heyet gönderme kararı' sonrası Tüm Yerel Sen, belediyede yetkili sendika Tüm Bel Sen'in yapacağını duyurduğu iş bırakma eyleminden çekildiğini açıkladı. Tüm Bel Sen ise somut bir adım atılmadığı için iş bırakma eylemine devam kararı aldı.
İZMİR ZİRVESİNİ İPTAL EDİP KAMU EMEKÇİLERİNİ AYAĞINA ÇAĞIRDI
Geçtiğimiz günlerde Gebze'de emek mitingi düzenleyip hükümete 'İşçi, memur ve emekli maaşlarında iyileştirme yap' çağrısında bulunan CHP Genel Merkezi İzmir'de yapacağını duyurduğu zirveyi iptal ettiğini duyurdu. Ardından da belediyede örgütlü sendikaların yöneticilerini ayağına Ankara'ya genel merkeze çağırdı.
EMEĞE VE EMEKÇİYE VERDİĞİNİZ DEĞER BU MU?
CHP Genel Merkezi'nin İzmir'de sendikalarla düzenleyeceğini duyurduğu zirveyi son anda iptal edip kamu emekçilerini Ankara'ya, ayağına çağırması tepkileri de beraberinde getirdi. Gazetemizi arayan çok sayıda belediye çalışanı: "Sen gidip Gebze'de emek mitingi düzenleyip haktan hukuktan, emekten bahsedeceksin, işçiye, memura ve emekliye zam isteyeceksin. Öte yandan İzmir'de kamu emekçisinin kazanılmış haklarını gasp edip sosyal denge tazminatlarında hukuksuz şekilde kesinti yapacaksın. Bu da yetmezmiş gibi sırf eylemlerin önüne geçmek için İzmir'e heyet göndereceğini açıklayıp sonra da iptal edecek, kamu emekçilerini Ankara'ya ayağına çağıracaksın. Bu nasıl emeğe emekçiye değer vermek. Olacak iş değil." Diye tepki gösterdi.
GÖZLER GENEL MERKEZDEKİ ZİRVEDE
Şimdi tüm gözler 4 Temmuz Perşembe günü CHP Genel Merkezinde Ankara'da gerçekleştirilecek zirveye çevrildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Perşembe günü sabahtan Tüm Yerel Sen ve öğleden sonra da büyükşehir belediyesinde yetkili sendika Tüm Bel Sen İzmir Şube Başkanı ile görüşeceği belirtildi. Görüşmeden çıkacak sonuç sendikanın önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı eylemlerin de kaderini belirleyecek.