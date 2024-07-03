CHP Genel Merkezi İzmir’deki toplantıyı iptal edip kamu emekçilerini ayağına çağırdı

EMEĞE VE EMEKÇİYE VERDİĞİNİZ DEĞER BU MU?

CHP Genel Merkezi'nin İzmir'de sendikalarla düzenleyeceğini duyurduğu zirveyi son anda iptal edip kamu emekçilerini Ankara'ya, ayağına çağırması tepkileri de beraberinde getirdi. Gazetemizi arayan çok sayıda belediye çalışanı: "Sen gidip Gebze'de emek mitingi düzenleyip haktan hukuktan, emekten bahsedeceksin, işçiye, memura ve emekliye zam isteyeceksin. Öte yandan İzmir'de kamu emekçisinin kazanılmış haklarını gasp edip sosyal denge tazminatlarında hukuksuz şekilde kesinti yapacaksın. Bu da yetmezmiş gibi sırf eylemlerin önüne geçmek için İzmir'e heyet göndereceğini açıklayıp sonra da iptal edecek, kamu emekçilerini Ankara'ya ayağına çağıracaksın. Bu nasıl emeğe emekçiye değer vermek. Olacak iş değil." Diye tepki gösterdi.

GÖZLER GENEL MERKEZDEKİ ZİRVEDE

Şimdi tüm gözler 4 Temmuz Perşembe günü CHP Genel Merkezinde Ankara'da gerçekleştirilecek zirveye çevrildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Perşembe günü sabahtan Tüm Yerel Sen ve öğleden sonra da büyükşehir belediyesinde yetkili sendika Tüm Bel Sen İzmir Şube Başkanı ile görüşeceği belirtildi. Görüşmeden çıkacak sonuç sendikanın önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı eylemlerin de kaderini belirleyecek.

