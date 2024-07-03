Depremzedelerı hayata bağlayan merkez... ‘Kızlarımın anısını yaşamak için yürüyeceğim’

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Çelebi, Başkan Fatma Şahin'in talimatıyla kurulan merkezin sadece Gaziantep değil tüm deprem bölgesine protez hizmeti verdiğini söyledi. Çelebi, "Deprem nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlarımızın yanı sıra yüzlerde vatandaşımız da ampute oldu. Merkezimizde daha önce de hizmet veriyorduk ama depremin ardından yeni bir binaya taşınarak hizmet kapasitemizi artırdık. Bugüne kadar 300 kişiye protez taktık. Bu protezlerin öncesinde gerekli fizik tedavi hizmeti de veriyoruz. Hastalarımız hayata adapte olana kadar da gerekli desteği sürdürüyoruz. Depremzedelerin yanı sıra engelli vatandaşlarımıza da hizmet veriyoruz" dedi. Depreme Hatay'da eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yakalanan Hayriye Suran, "Eşim ve bir kızım erken çıkarıldı.Ben de 2 kızımla içeride kaldık. Kızlarım vefat etti, ben de 81 saat sonra kurtarıldım. Bacağım ezilmişti. Uzun süre tedavi gördüm, bacağım kesildi. Tedavilerden sonra buraya gelip protez için başvurdum. Hayattan umudum kesilmişti, 2 kızımdan sonra dünyam karardı. Hâlâ kendime gelebilmiş değilim. Hastaneye gidip gelme dışında hiç dışarı çıkmadım. Hem kızlarımın acısı hem de bacağımın olmaması beni eve hapsetti. Burada protez takıldıktan sonra yeniden yürümeye başladım. Artık az da olsa dışarı çıkıyorum" dedi. Depremde yitirdiği 13 ve 9 yaşındaki kızlarının birlikte yürümeyi çok sevdiğini anlatan acılı anne, "Yaşadığımız mahalle çok sakindi, kızlarımla el ele tutuşup yürürdük. Depremden sonra aylarca tedavi gördüm. Ayağım da kesilince artık dışarı çıkamaz oldum. Bazen eşim ısrar etse de dışarı çıkmak istemiyordum. Protezle birlikte yürümeye başladım. Artık kendi başıma hareket edebiliyorum. Kızlarımın anısını yaşamak için yürüyeceğim" diye konuştu.