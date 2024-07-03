Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen ‘Anadoludakiler’ İstanbul’da tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" sloganı ile hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesi İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde tanıtıldı. Program öncesinde Emine Erdoğan, beraberindekiler ile birlikte el dokuması kumaşlar, halılar, takılar, doğal kokular, aksesuarlar ve gıdaların sergilendiği "Anadoludakiler" sergisini gezdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek'ten sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

"ULUSAL KALKINMAYI DESTEKLEMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Programda konuşan Emine Erdoğan, usta ellerin becerisinin dünyaya kazandırılmasının önemine işaret ederek, "Bu proje ile Anadolumuzun yerel ve geleneksel ürünlerini tanıtmayı, yenilikler ile günümüze taşımayı, vatandaşlarımız ile tüm insanlığın hizmetine sunmayı, yerel ürünlerimizi markalaştırarak ve küresel pazarlara taşıyarak ulusal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyoruz." dedi.

"YEREL EKONOMİLERİMİZİ CANLANDIRACAĞIZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, "Anadoludakiler" projesi aracılığıyla 81 ilin tamamında yerel üretim ve kalkınmaya yönelik atılacak adımları anlattı. Bu kapsamda, yerel kalkınma hamlesi vizyonumuz doğrultusunda; yerel üretim değerlerimizi yenilikle buluşturan, geleneksel değerlerden beslenen, sanayi ve teknolojiden güç alan bir yerel kalkınma modelini adım adım hayata geçirmeye yönelik olarak Türkiye genelinde Kalkınma Ajansları ile Bölge Kalkınma İdareleri eliyle uygulanacak "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler" proje çağrısını ilan etti. 19 Temmuz'a kadar açık kalacak bu çağrıya başvuru yapmak isteyenler detaylı bilgiye İzmir Kalkınma Ajansı web sitesinden ulaşabilecek.