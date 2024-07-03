İyi Partili İlçe başkanı ve yönetimi partiden istifa etti

Yazılı bir basın açıklaması yapan Ateş, "Gürban 11 ilin yerel yönetimlerden sorumlu koordinatörüydü. İthal aday getirdi, partilerinden aday olamayanları getirip aday yaptı. Meclis üyelerini de kendisi belirledi. 'Kendi adayımız var' dememize rağmen YRP'den istifa etmiş ilçe başkanını aday etti, bu yetmedi mücadele etmemize rağmen meclis üyeliği listesine de müdahil olamadık. Listeyi getirdiği adaya yazdırdı Şimdi tüm kamuoyu önünde soruyorum başarısız kim? Diğer ilçelerde de başka partilerden aday olamayan kişileri partimizden aday ederek ve ilçe başkanlarımızı müdahil ettirmeyerek partinin dibe vurmasının sorumlusu kim veya kimlerdir?" dedi.

Mehmet Başaran'ın istifası üzerine göreve getirilen İl Başkanı ve Gürban'ın kendilerini seçim sürecinde itibarsızlaştırmaya çalıştığını savunan Ateş, "Partimize zarar vermemek adına inandığımız yolda yılmadan bıkmadan ailemizden işimizden feragat ederek hizmet ettik. Kurultayda Koray Aydın bakanımıza destek verdik ve Sayın Bakanın istifasından sonra daha önceden kararlaştırılan ve görevden alındığım günün akşamında yapılacak olan Yönetim Kurulu toplantısında istifa etme ihtimalimiz olduğunu genel merkeze bildirerek görevden alındık ve aynı saatlerde devir teslimi yapmadan İl Başkanı tarafından ilçe binamızın kapı kilitleri değiştirildi. Sizler için zafer olduğunu düşündüğünüz bu durum partinin yıpratılmasıdır" görüşünü dile getirdi.

Ateş, kendilerine yapılan hakareti kabul etmelerinin mümkün olmadığını, bu nedenle yönetim kuruluyla birlikte istifa ettiklerini açıkladı.