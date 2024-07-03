O gece hepimiz korkusuzduk

İstanbul Çengelköy'de darbecilere direnen Sedayi Yılmaz (41) o gece yaşadıklarını SABAH'a anlattı
: O dönem İstanbul'da
Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çalışıyordum.
Şu an memleketim Giresun'daki müdürlükte
çalışıyorum. Çengelköy'de bir yakınımın
düğünündeydim. Cumhurbaşkanı'mızın
çağrısı üzerine bayraklarla sokağa koştuk.
Yüreğimizde hiç korku yoktu. O an hiçbir
şey düşünmüyorduk. Sadece vatan, millet aşkıyla
oradaydık. Hainlerin kurşunları üzerimize yağıyordu.
Biz de Çengelköy meydanında hainlere fırsat
vermemek için direnirken gelen kurşun kaburgama
isabet etti. Mermi kaburgama girdi. Yerde
sürünerek yola doğru çıktım. Ambulansla
Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürüldüm.
Doktorlar mermi tehlikeli bir
yerde olduğundan çıkaramayacaklarını
söyledi. O nedenle
mermi kaburgamda kaldı.
Kaburgamdaki mermiyle yaşıyorum. O benim
şeref madalyam.
O gece gerçek vatanseverler olarak birleşip,
hainlere karşı dik durmaya, darbe girişimini
engellemeye gittik. 15 Temmuz gecesi
o hainler vatanımızı sahipsiz sanıp üzerimize
ateş ederek bizleri ele geçirmek istediler.
Türk milleti olarak birlik ve beraberliğimizle
tam yürek olup onlara bu
vatanın sahipsiz olmadığını gösterdik.
Cumhurbaşkanı'mızın, "Ne yapsalar boş,
göklerden gelen bir karar vardır" sözüyle
onlara cevap verdik. Biz vatanseverlerin
meydanları boş bırakmayarak onlara ülkeyi
bölemeyeceklerini gösterdik. Türkiye o gece
tüm camilerde okunan ezan ve selalarla
dirilip sokağa döküldü. Rabbim o geceyi
tekrar yaşatmasın. Birliğimizi,
bozmak isteyenlere fırsat vermesin.
ARKADAŞI KÖPRÜDE ŞEHİT DÜŞTÜ
15 Temmuz gazisi Sedayi Yılmaz'ın İstanbul'da yaşayan yakın arkadaşı İsmail Kefal de o gece köprüde şehit oldu. Yılmaz'ın hemşerisi Kefal'in cenazesi Tirebolu'ya defnedildi.