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Giriş Tarihi: 3.7.2024

O gece hepimiz korkusuzduk

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
O gece hepimiz korkusuzduk
İstanbul Çengelköy'de darbecilere direnen Sedayi Yılmaz (41) o gece yaşadıklarını SABAH'a anlattı: O dönem İstanbul'da Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çalışıyordum. Şu an memleketim Giresun'daki müdürlükte çalışıyorum. Çengelköy'de bir yakınımın düğünündeydim. Cumhurbaşkanı'mızın çağrısı üzerine bayraklarla sokağa koştuk. Yüreğimizde hiç korku yoktu. O an hiçbir şey düşünmüyorduk. Sadece vatan, millet aşkıyla oradaydık. Hainlerin kurşunları üzerimize yağıyordu. Biz de Çengelköy meydanında hainlere fırsat vermemek için direnirken gelen kurşun kaburgama isabet etti. Mermi kaburgama girdi. Yerde sürünerek yola doğru çıktım. Ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürüldüm. Doktorlar mermi tehlikeli bir yerde olduğundan çıkaramayacaklarını söyledi. O nedenle mermi kaburgamda kaldı. Kaburgamdaki mermiyle yaşıyorum. O benim şeref madalyam.




O gece gerçek vatanseverler olarak birleşip, hainlere karşı dik durmaya, darbe girişimini engellemeye gittik. 15 Temmuz gecesi o hainler vatanımızı sahipsiz sanıp üzerimize ateş ederek bizleri ele geçirmek istediler. Türk milleti olarak birlik ve beraberliğimizle tam yürek olup onlara bu vatanın sahipsiz olmadığını gösterdik. Cumhurbaşkanı'mızın, "Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır" sözüyle onlara cevap verdik. Biz vatanseverlerin meydanları boş bırakmayarak onlara ülkeyi bölemeyeceklerini gösterdik. Türkiye o gece tüm camilerde okunan ezan ve selalarla dirilip sokağa döküldü. Rabbim o geceyi tekrar yaşatmasın. Birliğimizi, bozmak isteyenlere fırsat vermesin.

ARKADAŞI KÖPRÜDE ŞEHİT DÜŞTÜ
15 Temmuz gazisi Sedayi Yılmaz'ın İstanbul'da yaşayan yakın arkadaşı İsmail Kefal de o gece köprüde şehit oldu. Yılmaz'ın hemşerisi Kefal'in cenazesi Tirebolu'ya defnedildi.
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