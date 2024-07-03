O gece hepimiz korkusuzduk

: O dönem İstanbul'daTarım ve Orman Müdürlüğü'nde çalışıyordum.Şu an memleketim Giresun'daki müdürlükteçalışıyorum. Çengelköy'de bir yakınımındüğünündeydim. Cumhurbaşkanı'mızınçağrısı üzerine bayraklarla sokağa koştuk.Yüreğimizde hiç korku yoktu. O an hiçbirşey düşünmüyorduk. Sadece vatan, millet aşkıylaoradaydık. Hainlerin kurşunları üzerimize yağıyordu.Biz de Çengelköy meydanında hainlere fırsatvermemek için direnirken gelen kurşun kaburgamaisabet etti. Mermi kaburgama girdi. Yerdesürünerek yola doğru çıktım. AmbulanslaBeykoz Devlet Hastanesi'ne götürüldüm.Doktorlar mermi tehlikeli biryerde olduğundan çıkaramayacaklarınısöyledi. O nedenlemermi kaburgamda kaldı.Kaburgamdaki mermiyle yaşıyorum. O benimşeref madalyam.O gece gerçek vatanseverler olarak birleşip,hainlere karşı dik durmaya, darbe girişiminiengellemeye gittik. 15 Temmuz gecesio hainler vatanımızı sahipsiz sanıp üzerimizeateş ederek bizleri ele geçirmek istediler.Türk milleti olarak birlik ve beraberliğimizletam yürek olup onlara buvatanın sahipsiz olmadığını gösterdik.Cumhurbaşkanı'mızın, "Ne yapsalar boş,göklerden gelen bir karar vardır" sözüyleonlara cevap verdik. Biz vatanseverlerinmeydanları boş bırakmayarak onlara ülkeyibölemeyeceklerini gösterdik. Türkiye o gecetüm camilerde okunan ezan ve selalarladirilip sokağa döküldü. Rabbim o geceyitekrar yaşatmasın. Birliğimizi,bozmak isteyenlere fırsat vermesin.15 Temmuz gazisi Sedayi Yılmaz'ın İstanbul'da yaşayan yakın arkadaşı İsmail Kefal de o gece köprüde şehit oldu. Yılmaz'ın hemşerisi Kefal'in cenazesi Tirebolu'ya defnedildi.