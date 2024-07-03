Özbekistan’a Türk sanayici damgası: 140 futbol sahası büyüklüğündeki alanda Türk OSB kuruluyor

Özbekistan'daki başarılı faaliyetlerinden dolayı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in kararıyla OSTİM'e tahsis edilen Özbek-Türk OSB'nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Yönetim binası, otel, okul, kreş, rekreasyon alanları ve küçük işletmelerin yer aldığı ilk etabın açılışının en geç ekim ayında yapılması bekleniyor. OSTİM tarafından 49 yıllığına kiralanan alan, Özbek sanayicilerin yanı sıra Türk sanayicilere de büyük kazanımlar sunacak. OSB'de yer alacak Türk işletmeler, Rusya'nın da dahil olduğu Avrasya Gümrük Birliği üyesi 5 ülkeye gümrüksüz ihracat yapabilecek.

ÖZBEKİSTAN'A YENİ TİCARET YOLU

Türk ve Özbek sanayicilerin yanı sıra diğer ülkelerden de OSB'ye katılım beklediklerini dile getiren OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Bölgenin tasarımı, projesi, firmalara tahsisi ve işletimi konusunda kendilerinin yetkili olduğunu dile getiren Aydın, "Şantiyelerimiz yoğun şekilde çalışıyor. İlk etap yapılarının ve tesislerinin eylül ya da ekim ayında açılışını yapacağız. OSB'ye giriş şartları ve fiyatlar konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Firmalarımız, Türkiye'de olduğu gibi artık Özbekistan'da da yatırımlarını yapıp yeni bir pazar elde edecekler. Türkiye'den Özbekistan'a gitmek isteyen çok firma var. Onlara yeni bir yol açıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRK SANAYİCİLER BÖLGEDE GÜÇLENECEK

Daha önce Özbekistan'ın Ohangoran bölgesinde kurulan bir OSB'ye danışmanlık yaptıklarını ve gösterdikleri başarıdan dolayı bu bölgenin kendilerine tahsis edildiğini dile getiren Aydın, "Bugüne kadar 20'ye yakın ülkedeki OSB'nin kurulumuna OSTİM olarak katkı sağladık, danışmanlık yaptık. Elde edilen başarılar bizi bu noktalara taşıdı. En geç ekim ayında yapacağımız açılış, Türk sanayicilerimizin bölgedeki varlığına bambaşka bir boyut kazandıracak" şeklinde konuştu.