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Giriş Tarihi: 3.7.2024 13:39

Provokatörler gaspçı çıktı

Gaziantep’te önceki gün yabancı uyruklu kişilerin evlerine giderek bıçak ve sopalarla darp eden 3 kişinin, saldırı sırasında mağdurların para ve telefonlarını da gasp ettiği ortaya çıktı. 3 şüpheliden ikisi yakalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Provokatörler gaspçı çıktı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "1 Temmuz günü Nizip ilçesinde yabancı uyruklu şahısları darp ederek sosyal medyadan paylaşan şüphelileri tespite yönelik çalışmada, yabancı uyruklu kişilerin ikametlerinde oturdukları esnada şüpheli şahısların ikamete gelerek kendilerini bıçak ve sopalarla darp edip, cep telefonu ve paralarını gasp ederek uzaklaştıkları anlaşılmıştır. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin B. K. , C. K. ve V.V oldukları tespit edilmiş, ikisi yakalanmış ve adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Olayın firari şüphelisi V. V.'nin yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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Provokatörler gaspçı çıktı
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