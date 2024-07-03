Provokatörler gaspçı çıktı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "1 Temmuz günü Nizip ilçesinde yabancı uyruklu şahısları darp ederek sosyal medyadan paylaşan şüphelileri tespite yönelik çalışmada, yabancı uyruklu kişilerin ikametlerinde oturdukları esnada şüpheli şahısların ikamete gelerek kendilerini bıçak ve sopalarla darp edip, cep telefonu ve paralarını gasp ederek uzaklaştıkları anlaşılmıştır. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin B. K. , C. K. ve V.V oldukları tespit edilmiş, ikisi yakalanmış ve adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Olayın firari şüphelisi V. V.'nin yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.