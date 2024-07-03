Son dakika haberi...Dilan ve Engin Polat soruşturması tamamlandı: 3 ayrı suçtan iddianame düzenlendi

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin soruşturmasında sona gelindi. Savcılık iddianamesini düzenledi.

3 AYRI SUÇTAN İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" , "yasadışı bahis" "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

11 ŞÜPHELİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde savcılık Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da olduğu 12 şüpheli için tahliye talep etmiş, hakimlik Dilan Polat hariç 11 şüphelinin tahliyesine hükmetmişti.