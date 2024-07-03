Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 37 hedef imha edildi
Giriş Tarihi: 3.7.2024 22:36 Son Güncelleme: 3.7.2024 22:54

SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 37 hedef imha edildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki 37 terör hedefi imha edildi.

SON DAKİKA | Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 37 hedef imha edildi

Son dakika haberi... MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefinin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 03 Temmuz 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş, icra edilen hava harekatı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef imha edilmiştir." denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 37 hedef imha edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA