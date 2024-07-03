SON DAKİKA - Terör örgütü PKK’da büyük panik! MSB: Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!

"KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KURTULAMAYACAKLAR"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor. Teröristler ne yaparsa yapsın, kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!