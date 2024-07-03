Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA - Terör örgütü PKK'da büyük panik! MSB: Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!
Giriş Tarihi: 3.7.2024 12:46 Son Güncelleme: 3.7.2024 12:56

SON DAKİKA - Terör örgütü PKK'da büyük panik! MSB: Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, kaçacak yerleri kalmayan PKK'lı teröristlerin mühimmat depolarını patlattığını açıkladı. MSB, "Teröristler ne yaparsa yapsın, kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!" dedi.

SON DAKİKA - Terör örgütü PKK’da büyük panik! MSB: Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "PKK'lı teröristler şimdi de köylerdeki mühimmat depolarını patlatıyor" notuyla sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

MSB şu ifadelere yer verdi:

Irak'ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı.

PKK'lı teröristler, köylerdeki mühimmat depolarını patlattı | Video

KAÇACAK YERLERİ OLMADIĞINI ANLAYAN TERÖRİSTLER...

Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK'lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu.

Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi.

"KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KURTULAMAYACAKLAR"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor. Teröristler ne yaparsa yapsın, kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!

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SON DAKİKA - Terör örgütü PKK'da büyük panik! MSB: Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!
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