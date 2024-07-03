Terör örgütlerine geçit yok: Barış Pınarı bölgesinde 5 hain etksizi!

Güvenlik güçleri, hem sınır içinde hem de sınır ötesinde teröristlere geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.