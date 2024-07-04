Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 29 ilde FETÖ operasyonu: 108 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 4.7.2024 17:54 Son Güncelleme: 4.7.2024 18:11

Son dakika: 29 ilde FETÖ operasyonu: 108 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen Kıskaç-20 operasyonlarında 108 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Son dakika: 29 ilde FETÖ operasyonu: 108 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 108 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20" operasyonlarında şüphelilerin;

Örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları,

Örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,

İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

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Son dakika: 29 ilde FETÖ operasyonu: 108 şüpheli yakalandı
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