Son dakika: 29 ilde FETÖ operasyonu: 108 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20" operasyonlarında şüphelilerin;

Örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları,