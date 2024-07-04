Son dakika: 29 ilde FETÖ operasyonu: 108 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 108 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20" operasyonlarında şüphelilerin;
FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 4, 2024
2️⃣9️⃣ ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20" operasyonlarında 1️⃣0️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗️
FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/v3suU1AiV3
Örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları,