31 yıldır dinmeyen acı Başbağlar

PKK'lı teröristler, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'nü bastı. 31 yıl önceki hain saldırıda, köy meydanına toplanan vatandaşlardan, yaşları 13 ile 74 arasında değişen 33'ü, kurşuna dizilerek ve ateşe verilerek katledildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil katliamlarından biri olan Başbağlar'ın acısı, aradan geçen 31 yıla rağmen ilk günkü gibi hissediliyor. Katledilen 33 sivil vatandaşın anıları ise köyde inşa edilen müzede yaşatılıyor.Müzenin girişinde katledilenlerin isimlerinin yer aldığı pano bulunuyor ve hain saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ile giysi, tespih, tarak ve ayakkabı gibi günlük kullandıkları eşyalar sergileniyor. Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, "Burada bir soykırım yaşandı. Katliamdan ben de yaralı kurtuldum. 28 sivilin yanı sıra evleri ve evlerin içindeki 5 köylümüzü yakarak katledenler vahşetin adını Başbağlar koydular" dedi. Katledilen vatandaşlar, yarın köy meydanında düzenlenecek törenle anılacak.