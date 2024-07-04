Bakan Kurum’un ilk adresi deprem bölgesi oldu: Tüm yaraları saracağız

Cumhurbaşkanı Kararı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum sahaya indi.
"İLK İŞ DEPREM BÖLGESİ" DEMİŞTİ
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yegane önceliğin millet olduğunu, ilk işlerinin de depremzedelerin mutluluğu olduğunu belirtmişti.
"Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var." diyen Kurum, Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısını gerçekleştirdiklerini, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek sahada incelemelerde bulunacaklarını, vatandaşlarla bir araya geleceklerini de ifade etmişti.
Bugün güzeller güzeli Can Malatya'mıza geldik.— Murat KURUM (@murat_kurum) July 4, 2024
Sıcak, samimi Malatyalı hemşerilerimizle kucaklaşmaya geldik.
Biz derdi derdimiz, sevinci sevincimiz olan Malatya'nın bir evladıyız. Ve söz veriyoruz.
Asrın felaketinin açtığı tüm yaraları saracağız. Malatya'yı çok daha güzel… pic.twitter.com/QtUqazuq47
MALATYA'DA "YARALARI SARACAĞIZ" MESAJI
Bakan Kurum bugün asrın felaketinin vurduğu illerimizden Malatya'ya geldi. Kurum yaptığı açıklamada "Bugün güzeller güzeli Can Malatya'mıza geldik. Sıcak, samimi Malatyalı hemşerilerimizle kucaklaşmaya geldik. Biz derdi derdimiz, sevinci sevincimiz olan Malatya'nın bir evladıyız." dedi.
Kurum ayrıca "Ve söz veriyoruz. Asrın felaketinin açtığı tüm yaraları saracağız. Malatya'yı çok daha güzel günlere kavuşturacağız." ifadelerini de kullandı.