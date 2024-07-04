Bakan Kurum’un ilk adresi deprem bölgesi oldu: Tüm yaraları saracağız

"Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var." diyen Kurum, Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısını gerçekleştirdiklerini, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek sahada incelemelerde bulunacaklarını, vatandaşlarla bir araya geleceklerini de ifade etmişti.

MALATYA'DA "YARALARI SARACAĞIZ" MESAJI

Bakan Kurum bugün asrın felaketinin vurduğu illerimizden Malatya'ya geldi. Kurum yaptığı açıklamada "Bugün güzeller güzeli Can Malatya'mıza geldik. Sıcak, samimi Malatyalı hemşerilerimizle kucaklaşmaya geldik. Biz derdi derdimiz, sevinci sevincimiz olan Malatya'nın bir evladıyız." dedi.

Kurum ayrıca "Ve söz veriyoruz. Asrın felaketinin açtığı tüm yaraları saracağız. Malatya'yı çok daha güzel günlere kavuşturacağız." ifadelerini de kullandı.