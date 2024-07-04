Batı medyası darbecinin değirmenine su taşıdı

15 Temmuz'da Batı medyası, darbeye teşebbüs eden alçakları kınayacağına Erdoğan karşıtlığı üzerinden hainlere alkış tuttu. İşte Batı medyasının utanç manşetleri:Alman Der Spiegel, darbe eleştirisi yerine "Diktatör Erdoğan" dedi.İngiliz The Guardian, "Erdoğan Türkiye'nin tansiyonunu nasıl yükseltti" başlığını attı.İngiliz Financial Times, "Türkiye denge mekanizmasını kaybediyor" yorumunu yaptı.Amerikan Fox News, "Türkiye'nin son umudu ölüyor" diyerek 'umut' olarak darbeciyi gösterdi.Kalkışmanın ilk dakikalarında "Türkiye'de ordu yönetime el koydu" başlıklarıyla darbe gerçekleşmiş gibi gösterildi.İngiliz BBC de "İki büyük hata yaptılar. Erdoğan'ı öldürmediler ve ülke medyasını kapatmayı unuttular" yorumuyla darbeciye adeta akıl hocalığı yapıldı.15 Temmuz'da sokağa dökülen millet, darbeciye tokat vurunca Batı medyası da çark etti. Darbe girişimini canlı yayınlarla takip eden Batı medyası "Halk darbeye karşı durdu", "Türkler, darbeyi ezip geçti" manşetleriyle halkçı kılığına büründü.Batı medyası 15 Temmuz sonrası Yenikapı'daki tarihi "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ndeki kalabalığı görünce birdenbire söylem değiştirerek, "Kitleler demokrasi için bir araya geldi" yorumlarıyla darbe şakşakçılığı yaptığını unutuverdi.