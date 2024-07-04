Bayar’ın kızı Gürsoy için tören: Meclis’ten Gürsoy’a son veda

103 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Görsoy için üç dönem milletvekilliği yaptığı TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.Meclis'te düzenlenen törene Gürsoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve siyasetçiler katıldı.Gürsoy'un naaşı daha sonra toprağa verilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığı'na götürüldü. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gürsoy'un ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.