Bursalı’dan UEFA’ya ince ayar... “Bozkurt bahane, Hedef Türkiye”

Demiral'ın attığı gol sonrasında yaptığı işaretin siyasi bir simge olmaktan çok bir Türk sembolü olduğunu kaydeden Bursalı, başlatılan tartışmaların hedefinde Türkiye olduğunu söyledi. Şebnem Bursalı, konuya ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: Gördük ki Avusturya karşısında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın attığı gol Türkiye sevdalılarını, sonrasında başlayan zorlama tartışmalar ise Türkiye düşmanlarını bir araya getirdi. Türkiye'ye karşı cephe oluşturmak için fırsat kollayanlar bu defa Merih'in binlerce yıl ötesinden gelen Türk sembollerinden biri olan "bozkurt"u bahane ettiler. Almanya İçişleri Bakanı'nın başlattığı saldırıları UEFA, milli futbolcumuza soruşturma başlatarak sürdürdü. Acaba UEFA neyi araştıracak? Araştırdığında neyi bulacak? Ergenekon Destanı'nı kime soracak?

"AVRUPA, ASKER SELAMINDAN DA RAHATSIZ OLMUŞTU"

Bursalı meselenin herhangi bir siyasi simge olmadığını herkesin bildiğini, hedefte Türkiye ve Türkiye'nin başarısı olduğunu söyledi. 2019'da Türkiye'nin Suriye'ye sınır ötesi harekat başlattığında asker selamı veren Merih Demiral'a Avrupa'nın yine aynı tepkiyi gösterdiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

YA İÇİMİZDEKİ HAZIMSIZLAR NE OLACAK?

"Aynı Merih Demiral, 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesi harekattayken asker selamı vererek sevincini göstermişti de Avrupa rahatsız olmuş, yine ayağa kalkmıştı. Yani Türklerin, Avrupa'nın orta yerinde elde ettiği zaferleri, tüm Türkiye düşmanlarının olduğu gibi UEFA'nın da hazmedemediği çok açık. Hadi o hazımsızları anladık da ya içimizdeki hazımsızlar ne olacak? Portekiz maçında rakibe övgüler yağdıran, Çekya'yı yendik diye karalar bağlayan, "Avusturya bizi yener" diyerek totem yapan müptezeller, doğaldır ki zaferimize gölge düşürmek isteyecekti. Ez cümle bozkurt bahane, hedef Türkiye. Ama başaramayacaklar. Ne Türk'ün sembolünü ne de Türk'ün gücünü görmezden gelemeyecekler."

'BİZİM ÇOCUKLARIN ZAFERLE DÖNECEKLERİNE YÜREKTEN İNANIYORUM

Bursalı cumartesi günü çeyrek maçı oynamaya hazırlanan milli takımımıza başarılar dileyerek, "Bizim Çocuklar'ın zaferle döneceğine yürekten inanıyorum. Bizim Çocuklar ve çılgın Türkler, Avrupa ve Türk düşmanlarını daha çok rahatsız edecek." ifadelerini kullandı.

