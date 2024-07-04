CHP İzmir’deki emekçileri yok saydı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 7 bin memurun örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube ile belediye arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Başkan Cemil Tugay'ın memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatında 10 bin liralık kesinti yapması ile krize dönüştü. Sendika, bugüne kadar çok sayıda iş bırakma eylemi yaptı. Eylemler sürerken geçtiğimiz hafta devreye giren CHP Genel Merkezi, krizi çözmek için Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 3 Temmuz'da İzmir'e geleceğini duyurdu. Ancak genel merkez, İzmir'de yapacağını duyurduğu zirveyi iptal ettiğini duyurup sendikaların yöneticilerini Ankara'ya çağırdı. Ertan GÜRCANER