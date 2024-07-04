CHP’li başkan üç ayda 310 işçiyi ekmeğinden etti

Adana'nın Yüreğir Belediyesi önceki gün çeşitli birimlerde görev yapan 110 işçinin çıkışını verdi. İşçilere SGK'dan iş akitlerinin sonlandırıldığına dair SMS gönderildi. 31 Mart seçimlerinde koltuğa oturan CHP'li Belediye Başkanı Ali Demirçalı 3 ay içinde 310 işçinin işine son vermiş oldu. İşlerine son verilen personel arasında öğretmenler, cenaze işleri çalışanı, otobüs şoförleri, temizlik çalışanı bulunuyor. Koltuğa oturur oturmaz eski dönemi eleştiren ve borçlu belediye aldığını ifade eden Başkan Demirçalı ilk önce 200 işçinin, önceki gün de 110 işçinin iş akitlerini feshetti. İşten çıkarılan işçiler, "Verilen her görevi yerine getirdik. Neden ekmeğimizle oynadı" diyerek Başkan Demirçalı'ya tepkilerini dile getirdi. Bununla da yetinmeyen CHP'li başkan, 5 müdürü ise sebepsiz yere alt kadrolara atadı.CHP eski milletvekili olan Ali Demirçalı, koltuğa oturduktan sonra hiç vakit kaybetmeden başkan yardımcılığına kız kardeşinin oğlu Hasan Aydoğan'ı getirmişti. Hasan Aydoğan'ın kardeşi Kubilay Aydoğan da Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne getirilmişti.