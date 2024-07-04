İzmir’de FETÖ’nün gaybubet evlerine baskın: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Aranan örgüt üyelerinin yakalanmamak için gizlilik içerisinde barındıkları gaybubet evi olarak tabir edilen hücre evlerinde kaldıkları tespit edildi. Aralarında ihraç öğretmen, ihraç askeri personelin yer aldığı şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Örgüt evi yer temincisinin de bulunduğu toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan aramalarda ele geçen dijital materyal ve örgütsel dökümanlara el konuldu.