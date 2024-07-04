MSB’den Suriye’deki provokasyonlara yönelik açıklama: Gerekli önlemler alınmıştır!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirdiğini, tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

SON BİR HAFTADA 57 TERÖRİST ETKİSİZ!

Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen başarılı operasyonlarla, 57'si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1327 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik dünkü hava harekatına da değinen Aktürk, "Hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmıştır. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir." dedi.

63 BİN YASA DIŞI GEÇİŞ ÖNLENDİ

Tuğamiral Aktürk, hudutların, tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir hafta içerisinde, 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 328 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 29 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1216 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 63 bin 433'e ulaşmıştır." şeklinde konuştu.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürdüğünü belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız, 2 Temmuz'da Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Savunma Bakanını ağırlamış, 3 Temmuz'da ise Tunus'un Ankara Büyükelçisini kabul etmiştir. Sayın Bakanımız, NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle 9-11 Temmuz tarihleri arasında Washington'da icra edilecek 'Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak olan Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat edecektir."

Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın 8-9 Temmuz tarihlerinde Yunanistan Donanma Komutanı'nı ziyaret etmesinin planlandığı bilgisini verdi.

"MASUM FİLİSTİN HALKININ ÇIĞLIKLARI GÖRMEZDEN GELİNMEKTEDİR"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Aktürk, şöyle devam etti:

"Çoğunluğu bebek, çocuk, kadın olmak üzere yaklaşık 38 bin Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail, vahşi saldırılarına, toplu katliamlarına ve işgallerine devam etmektedir. Masum Filistin halkının çığlıkları tüm dünya tarafından hala duyulmamakta ve görmezden gelinmektedir. İsrail'in saldırılarını bölgeye yayma girişimleri ciddi tehdit oluşturmaktadır. Çatışmaların bölge ülkelerine yansımasının hiç kimsenin yararına olmayacağı ve durumu daha karmaşık hale getireceği açıktır. Uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları, Filistin meselesinin çözümü ve bölgede sükunetin tesis edilmesi için bir kez daha üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz."

EĞİTİM VE TATBİKATLAR

Tuğamiral Aktürk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş akaryakıt gemisi ve TCG Akçay mayın avlama gemisi ile Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Alexandru Axente mayın tarama gemisi ve Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine ait Struma mayın avlama gemilerinden oluşan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'nun (MCM BLACK SEA) 2 Temmuz 2024-2 Ocak 2025 arasında 6 ay süreyle Türkiye'nin komutasında görev yapacağını söyledi.

Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG Kınalıada korvetinin, Filipinler'in ardından Singapur'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini aktaran Aktürk, "Korvetimiz, bugün bir sonraki liman olan Sri Lanka'ya seyre başlayacak, 9-11 Temmuz tarihleri arasında Sri Lanka'nın Kolombo limanını ziyaret edecektir." dedi.

Aktürk, 28 Haziran'da NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi çerçevesinde Romanya'da konuşlu Birleşik Krallığa ait uçaklar ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 uçaklarının Batı Karadeniz'de eğitim görevi yaptığını ifade etti.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek vermeye devam ettiğini belirten Aktürk, "Rezerv Güç kapsamında, bugüne kadar 6 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 17 helikopter ile 627 sorti icra edilerek destek sağlanmıştır. 27 Haziran'da Hava Kuvvetlerimize ait C-130 uçağımız ile Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve 6 refakatçisi ülkemize getirilmiştir." diye konuştu.

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayinin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığına dikkati çekerek, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı ve Seyyar Havan Tespit Radarının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır." bilgisini verdi.

Tuğamiral Aktürk, bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını hatırlatarak, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2024 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacaktır." dedi.

SURİYE'DEKİ PROVOKASYONLAR

Suriye'de Türkiye aleyhine yaşanan olaylarla ilgili sorular üzerine kaynaklar, şunları kaydetti:

"Suriye'de meydana gelen ve Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren bazı unsurlarca yürütülen provokatif eylemler dikkatle takip edilmiş ve edilmektedir. Bu eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. O gün yaşanan olaylar bittikten ve kontrol altına alındıktan sonra akşam saatlerinde sanki olaylar yeni başlamış ve devam ediyormuşçasına sosyal medyadan yoğun paylaşımlar yapılmıştır. Bunun için sosyal medya üzerinden yapılacak provokasyonlara özellikle dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Şu an Suriye harekat alanlarımızda herhangi olumsuz bir durum yoktur."

SURİYE İLE İLİŞKİLER

Bakanlık kaynakları, Türkiye ve Suriye arasındaki son açıklamalar sonrası sahadaki son duruma ilişkin, "Türkiye, meşru müdafaa hakkı kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye'de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine 25 bin uzman erbaş temininde başvuru sayısına ilişkin soru üzerine kaynaklar, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024-2 Dönem) Uzman Erbaş Temini kapsamında, 3-30 Haziran arasında 115 bin 883 adayın başvurusu alınmış, adayların değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu rakam talebin neredeyse 5 katına tekabül etmektedir. Müteakip süreç, yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi, mülakat, sağlık muayene işlemleri, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri ile sınıflandırma aşamalarından oluşmaktadır." yanıtını verdi.

SUUDİ ARABİSTAN SAVUNMA BAKANI'NIN ZİYARETİ

Bakanlık kaynakları, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'un Ankara ziyaretinin detaylarına ilişkin sorular üzerine, "Suudi Arabistan, bölgemizin önemli bir aktörüdür. Suudi Arabistan ile askeri ilişkileri ve savunma sanayi alanlarında işbirliğini geliştirmeye önem veriyoruz. Suudi Arabistan'ın '2030 Vizyonu' kapsamında kendi yerli üretimini artırma hedefi doğrultusunda müşterek projeler üzerinde çalışmayı arzu ediyoruz. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman Al-Suud'un ülkemizi ziyareti ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele alma ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunma imkanı yaratmıştır." şeklinde konuştu.

TSK ile ilgili bazı kanunlarda yapılan değişiklerin neler getirdiğine dair soruları da yanıtlayan kaynaklar, şöyle devam etti:

"Bu düzenlemelerin çoğu uyum kapsamında daha önce yönetmelik ile düzenlenen hususların kanunla düzenlenmesinden ibarettir. Yeni olarak ilgili kanunlara eklenen hususlardan önem arz eden birkaçından bahsedecek olursak, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, radyo, televizyon, internet, sosyal medya ve benzeri vasıta yoluyla yayınlanması veya açıklanmasıyla oluşabilecek güvenlik zafiyetinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam disiplin cezalarının ilişik kesme işlemine esas teşkil etmesi durumunda mahkemelerce denetlenebilmesine imkan sağlanıyor.

Uzman çavuşlarımızın görev ihtiyacından dolayı kullanamadıkları yıllık izinlerini subay ve astsubaylarda olduğu gibi 60 günü geçmemek üzere müteakip sene içinde kullanabilmeleri sağlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda görev yapan uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin başta görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe halleri olmak üzere sözleşme fesih nedenlerinin ve bu hallerde uygulanacak yaptırımların kanunla düzenlenmesi sağlanıyor."

TASARRUF TEDBİRLERİ

Bakanlık kaynakları, tasarruf tedbirleri kapsamında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının milli bayramlarda gerçekleştirdiği gösteri uçuşlarının iptal edilip edilmediğine dair sorulara şu yanıtı verdi:

"Yurt dışı hava gösterileri mevcut programda planlandığı gibi icra edilecektir. 20 Temmuz'da KKTC'de Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Ankara'da Türk Yıldızları, İstanbul'da SOLOTÜRK uçuşları icra edilecektir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Cumhurbaşkanlığı programına göre planlanmaya devam etmektedir. Yurt içinde yukarıda yazılı olanlar haricinde uçuşlar icra edilmeyecektir."