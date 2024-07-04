NATO zirvesi’nde gözler Türkiye’de olacak

Dün gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesi 9 Temmuz'daki NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın kilit lider rolünü bir kez daha öne çıkardı. Batılı kaynaklar, Erdoğan'ın Washington'a Putin ile yüz yüze görüşebilen tek NATO lideri sıfatıyla gideceğini, böylece ittifak içindeki stratejik ağırlık ve farklılığını ortaya koymayı planladığını kaydediyorlar. Erdoğan'ın Doğu-Batı dengesini korumaya özen gösterdiğini, geçmişte de böyle programlar uyguladığını kaydeden kaynaklar, Türkiye'nin NATO içinde üzerinde uzlaşılan konulara uyum gösterdiğini ve bu açıdan herhangi bir sorun olmadığını kaydediyor. Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.