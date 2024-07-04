O provokatör yakayı ele verdi

Kayseri'de Suriyeli bir kişinin kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmasının ardından başlayan sokak olaylarında gözaltı sayısı 500'ü geçerken, polis ve istihbarat birimleri, sokakları karıştıranların izini sürmeye devam ediyor. Bir vatandaşın evinin penceresinde cep telefonu kamerası ile görüntülediği videoda bir provokatörün kamyonetle sokaklara eylemci taşıdığı görüldü. Videoyu ihbar kabul eden Kayseri Emniyet Müdürlüğü, 19 yaşındaki Z.Y. adlı provokatörü yakaladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu açıklamalara yer verildi: "Şahısları mahalleler arası taşıma yapan Z.Y. (19) ve aracı tespit edilmiş, ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından kaydı bulunan şahıs hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir."