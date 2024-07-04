SABAH, Yangın Takip Merkezi’nde bir gün geçirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Ankara'daki Yangın Takip Merkezi, yeşil vatanı korumak için 7/24 görevde. Geliştirilen yerli sistemler sayesinde ormanların nöbetini tutuyor. OGM, bu sene orman yangınlarına 26 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracı, 14 Bayraktar TB2 İHA ile müdahale ediyor.Başkan Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden biri olduğuna dikkat çekmişti. Meteorolojik verilerle hareket eden Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi, bölge bölge nem, sıcaklık ve rüzgâr ölçütlerini dikkatle inceleyerek risk oluşturan bölgeleri tespit edip yangın söndürme ekiplerini uyarıyor. Yangına müdahale hızında Avrupa'da ilk sırada olan Türkiye, aynı zamanda Avrupa ve Avrasya'nın yangın merkezi olmaya hazırlanıyor.