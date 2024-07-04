Teröristana geçit yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan-Putin görüşmesine dair yazılı açıklama yaptı: Görüşmede, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye'deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes, ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Lübnan'a yönelik tehditlerinin bölgesel ve küresel barış ile huzuru hedef aldığına işaret eden Erdoğan, çatışmaların yayılmasının en büyük zararı bölge ülkelerine vereceğini, uluslararası toplumun artık İsrail'in durdurulmasına odaklanması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin, sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı olduğunun altını çizen Erdoğan, "Türkiye başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması amacıyla işbirliğne hazır" ifadelerini kullandı. İki lider görüşme öncesi de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Putin ile uzun bir süredir görüşemediklerini belirterek, "Telefon diplomasisiyle görüşmelerimiz oldu. Ama bu arada arkadaşlarımız sürekli birbirleriyle irtibat halinde" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin'i en kısa zamanda Türkiye'de ağırlamayı beklediğini kaydetti. Rus lider Putin de Erdoğan'ın davetine katılacağını söyleyerek, "Türkiye'ye muhakkak gelirim" dedi. Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in zirveye katılan liderler onuruna verdiği akşam yemeğine de katıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Merkezi'ndeki yemek basına kapalı gerçekleşti.Rusya lideri Vladimir Putin şunları söyledi: "Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor. Birkaç ay zarfında ticaret hacminde düşüş yaşandı ama yıllık ticaret hacmi 55 milyar dolardır. Projelerimiz hayata planlı bir şekilde geçiriliyor. Ne yaptık, geleceğe dönük planlarımız nedir? Hedeflerimizi belirleyeceğiz. Sürekli temas halindeyiz. Türkiye ile stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 6.7 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti, turizmde rekor kırdık."Başkan Erdoğan, Rusya ile Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmeleri olduğunu belirterek, "Onunla ilgili ciddi adımlar atabileceğimize inanıyorum. Bütün arzumuz Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Projesi'ni bir an önce devreye almak. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız muhatabıyla görüşmelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı. 55 milyar dolarlık ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini dile getiren Erdoğan, bu hedefe ulaşabileceklerine inandığını ve bu konuda potansiyele sahip olduklarını söyledi.Rusya'dan Türkiye'ye gelen yaklaşık 7 milyon turistin önemine değinen Erdoğan, "Destinasyon olarak iyiyiz, güçlüyüz. Bunu aynı şekilde de devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.BaşkanErdoğan, Astana'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Konakladığı otelde gerçekleşen görüşmede Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ve Pakistan'ın birçok alanda atabileceği ortak adımlar olduğunu, ortaya konacak işbirliklerinin bölgesel ve küresel barışa da hizmet edeceğini belirtti.