Yeryüzündeki cennete uyuşturucu ektiler

Diyarbakır Surları ile Dicle Nehri vadisi arasında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan, 8 bin yıllık bir geçmişe sahip Hevsel Bahçeleri'nde, uyuşturucu üretimi için kenevir ekildiği ihbarı üzerine polis, operasyon düzenledi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Özel Harekât Şubesi ekiplerinin de destek verdiği karma timlerin katılımıyla 800 hektarlık alan drone ile kontrol edildi. Ardından tespit edilen noktalarda yaptırdığı aramada, 20 farklı yerde ekilen 3 bin 267 kök kenevir ile 800 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.Cumhuriyet başsavcılığının talimatı doğrultusunda kenevirler, numune alınmasının ardından olay yerinde yakılarak imha edildi. Esrarlara da el konulurken, cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.