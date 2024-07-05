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Giriş Tarihi: 5.7.2024 18:28 Son Güncelleme: 5.7.2024 18:33

Bakan Yerlikaya'dan UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki: Yanlı ve haksız bir karar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avusturya maçında attığı gol sonrası sevincini "bozkurt" işareti yaparak kutlayan Merih Demiral'a UEFA tarafından verilen 2 maç men cezasına tepki gösterdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA’nın yanlı ve haksız bir şekilde Milli Futbolcumuz Merih Demiral’a 2 maç men cezası vermesi kabul edilemez. Bu kararı kınıyorum." dedi.

Bakan Yerlikaya’dan UEFA’nın Merih Demiral kararına tepki: Yanlı ve haksız bir karar

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA'nın skandal kararına tepki gösterdi.

UEFA'nın kararı için "yanlı ve haksız" yorumunda bulunan Bakan Yerlikaya, "Milli Futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesi kabul edilemez. Bu kararı kınıyorum." dedi.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"BU KARAR BİZİM ÇOCUKLARI DAHA DA KENETLEYECEK"

"UEFA'nın yanlı ve haksız bir şekilde Milli Futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesi kabul edilemez.

UEFA belli ki Milli Futbolcumuza Avusturya karşısında attığı her gol için men cezası uygulamayı uygun gördü.

Bu kararı kınıyorum.

Ve inanıyorum ki bu adaletten uzak, futbolun ruhuna uymayan çifte standartlı bu karar #BizimÇocuklar'ı daha da kenetleyecektir.

İlk günden beri dilimizde aynı cümle var.

Yolun sonu final olsun."

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Bakan Yerlikaya'dan UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki: Yanlı ve haksız bir karar
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