Bakan Yerlikaya’dan UEFA’nın Merih Demiral kararına tepki: Yanlı ve haksız bir karar

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"BU KARAR BİZİM ÇOCUKLARI DAHA DA KENETLEYECEK"

"UEFA'nın yanlı ve haksız bir şekilde Milli Futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesi kabul edilemez.

UEFA belli ki Milli Futbolcumuza Avusturya karşısında attığı her gol için men cezası uygulamayı uygun gördü.