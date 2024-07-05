Bakan Yerlikaya’dan UEFA’nın Merih Demiral kararına tepki: Yanlı ve haksız bir karar

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA'nın skandal kararına tepki gösterdi.
UEFA'nın kararı için "yanlı ve haksız" yorumunda bulunan Bakan Yerlikaya, "Milli Futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesi kabul edilemez. Bu kararı kınıyorum." dedi.
Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"BU KARAR BİZİM ÇOCUKLARI DAHA DA KENETLEYECEK"
"UEFA'nın yanlı ve haksız bir şekilde Milli Futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesi kabul edilemez.
UEFA belli ki Milli Futbolcumuza Avusturya karşısında attığı her gol için men cezası uygulamayı uygun gördü.